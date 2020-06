Novo jogo do Pokémon é anunciado para o Nintendo Switch; assista ao vídeo

Reprodução/YouTube/Pokémon New Pokémon Snap foi lançado nesta quarta-feira (17)





A Nintendo anunciou nesta quarta-feira (17) o New Pokémon Snap , um novo jogo para o Switch no qual o objetivo do jogador não é capturar ou batalhar, e sim fotografar os monstrinhos. O game foi anunciado junto com Pokémon Smile.

O jogo é baseado em um clássico do Nintendo 64, Pokémon Snap. Lançado em meio à febre do final dos anos 1990, o jogo se diferenciava de outros títulos da série por colocar o jogador no papel de fotógrafo, observando e interagindo com as criaturas em seu habitat natural, sem precisar batalhar ou capturar.

O novo jogo segue a mesma fórmula, e o jogador visitará ilhas com centenas de criaturas para fotografar e preencher um catálogo virtual. Confira o trailer abaixo:





New Pokémon Snap será lançado apenas para o Nintendo Switch . O jogo está sendo desenvolvido em parceria com a Bandai Namco, e ainda não tem data prevista de lançamento.