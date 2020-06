Lista de "A Fazenda" inclui padrasto de Neymar e Najila Trindade

Segundo informações do jornal Extra , os participantes da 12ª edição de " A Fazenda " já foram selecionados e a lista é polêmica. O programa começa no dia 16 de agosto, mas os famosos que farão parte do reality serão confinados um dia antes.

A atração, comandada por Marcos Mion, terá 87 episódios e um elenco com nomes já divulgados na mídia, como o de Jojo Todynho, Felipe Prior e Kadu Moliterno. Além deles, estariam selecionados a vice-campeã do "BBB 8", Gyselle Soares, que afirmou ter pegado o apresentador Pedro Bial e dois nomes bombásticos ligados ao jogador Neymar: Tiago Ramos e Najila Trindade.

Tiago Ramos ficou conhecido ao namorar a mãe do jogador, Nadine, e protagonizar polêmicas como uma briga de casal e fotos num site de prostituição na Espanha. Já Najila Trindade acusou Neymar de estupro e teve o caso arquivado por falta de provas .

Segundo Extra, o elenco completo da 12ª de "A Fazenda" é composto por Kadu Moliterno, Paula Pequeno, Faby Monarca, Cristiane Maravilha, Jota A, Najila Trindade, Jackeline Petrovic, Thomaz Costa, Jojo Todynho, Gyselle Soares, Mc Krawk, Felipe Prior, Stefani Bays, Babi Muniz, D'Black, JP Gadêlha, MC Mirella, Dierson Junior, Tati Minerato, Renata Teruel e Tiago Ramos. Cada um deles receberá um cachê de R$ 70 mil para participar do programa.

O público, que está sentindo falta de realities desde o fim do "BBB 20", já está ansioso pra estreia:

