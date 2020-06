Stênio Garcia desmente notícia de que estaria vivendo na "extrema pobreza"

Depois da demissão conturbada de Stênio Garcia , de 88 anos, da Globo , surgiram rumores de que ele estaria vivendo na "extrema pobreza", como definiu uma reportagem. Nesta quinta-feira (17), o ator usou o perfil de sua mulher, Marilene Saade , no Instagram para desmentir a notícia.

Reprodução/Instagram Stênio Garcia





Leia também:

Após demissão da Globo, Stênio Garcia fará cinema e já teve propostas da Record

Stênio Garcia sobre aposentadora de R$ 5 mil: "Não dá para viver com essa renda"



"Vou usar o insta da minha mulher porque o meu estou tentando reaver o domi?nio desde 2017 e na?o consigo porque o e-mail, o telefone e a senha foram trocados pela age?ncia que na?o existe mais. Meu u?nico insta perdido e? o @steniogarciaoficial. Estou vindo aqui porque fui surpreendido com uma #fakenews dizendo que estava vivendo na extrema pobreza", começou Stênio Garcia .

O artista pediu para que todos se unam e não deixem esse tipo de notícias falsas se propagarem. "Acho que temos que esclarecer e acabar com essa histo?ria de inventarem noti?cias falsas porque isso deveria ser crime. Aqui esta? minha postagem de como estou na quarentena e se vocês arrastarem para o lado va?o ver a maldade que estavam fazendo. Ningue?m pode usar o nome de ningue?m sem autorizac?a?o e muito menos divulgar inverdades. O que e? isso? Sera? melhor o anonimato? Sim, mas ano que vem completo 60 anos de TV e 70 de carreira, o que torna impossi?vel passar impercepti?vel. Pec?o que todos se unam e na?o deixem pessoas ruins propagarem essas #fakenews. Se cuidem, fiquem bem e assim que a vacina sair vamos nos ver no teatro, no cinema e por ai?. Bom dia a todos #steniogarcia #fakenews #esclarecimento #gratidao", finalizou Stênio Garcia .