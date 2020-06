Diretor da Band não sabia que esposa pode perder posto para Mariana Godoy

Segundo informações de Leo Dias, a jornalista Mariana Godoy mal pediu demissão da RedeTV! e já passou a ser dada como certa no comando do "Aqui na Band". Só que, também segundo o colunista, Vildomar Batista, diretor do programa matinal, não teria sido avisado por ninguém da chegada da nova colega.

Vildomar descobriu a nova contratação através de uma publicação do jornalista Flávio Ricco, no portal R7. A amigos próximos, o executivo teria afirmado que ninguém o procurou para conversar sobre o assunto. Vale lembrar que ele é casado com Nathália Batista, que assumiu o comando do "Aqui na Band" ao lado de Luís Ernesto Lacombe há apenas quatro meses, após a demissãod e Silvia Poppovic.

Por enquanto, a Band nega que Mariana Godoy tenha sido contratada pela emissora e que vá ocupar a vaga atualmente preenchida pela esposa de Vildomar. Mas, ainda conforme informações de Leo Dias, a chegada da apresenatdora à Band é uma questão de tempo.