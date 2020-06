Repórter testa positivo para Covid-19 ao vivo: "Levei susto"

Durante a edição da última segunda-feira (15) do Balanço Joinville, da Record TV, a repórter Kelly Borges fez uma reportagem sobre os testes rápidos para Covid-19. Ao vivo, a jornalista fez a testagem e descobriu que está com a doença. Após o ocorrido, ela se pronunciou no Instagram e conversou de casa com o público do programa .

Reprodução/Record TV Repórter faz teste rápido ao vivo





" Na hora eu não levei susto . A ficha foi caindo depois, ela demora para cair", falou Kelly. A repórter disse que está assintomática, por isso não fazia ideia de que estava com a doença. As pessoas que trabalham diretamente com a jornalista também fizeram o teste , mas o resultado deu negativo para todos.

A funcionária da Record disse que está seguindo as orientações que recebeu da Secretaria de Saúde e está em isolamento. "O que eu posso dizer: por mais que ninguém aguente mais ouvir sobre a Covid 19, o vírus continua circulando em abundância e de todas as formas e em todos os perfis de pessoas . Eu me cuidei, bastante, jamais pensei que lavaria ovos, bananas. Minha rotina é casa - trabalho - casa, uma vez na semana supermercado, e eu estou com o vírus", ela escreveu no Instagram.

A repórter ainda alertou sobre a necessidade das pessoas se cuidarem. "Talvez você está cansado de ouvir porque ninguém perto de você, que você ama, pegou. Torço para que não pegue, mas precisamos nos cuidar, de verdade! Porque ainda assim não se tem garantias", concluiu Kelly.