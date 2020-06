Marília Mendonça teria dispensado mais de 30 funcionários durante pandemia

Segundo informações do programa "A Tarde é Sua", da RedeTV!, a cantora Marília Mendonça teve que dispensar, recentemente, mais de 30 funcionários de sua equipe. Isso teria a ver com o fato de que, no ano passado, a sertaneja acabou engravidando.

Reprodução/Instagram/@mariliamendoncacantora Marília Mendonça





O jornalista Felipeh Campos disse que no período dos 4 meses de licença da cantora ela conversou com toda a equipe e afirmou que daria uma ajuda de custo durante esta fase. Segundo a fonte da notícia do programa, essa ajuda teria sido de R$ 2 mil.

Dessa forma, Marília Mendonça arcou com pelo menos R$ 60 mil por mês para manter sua equipe, de mais de 30 pessoas, fora dos palcos durante sua licença maternidade. Mas a situação se complicou a partir da pandemia do novo coronavírus.