Lima Duarte investe em carreira de youtuber aos 90 anos

Além de ator, agora Lima Duarte virou youtuber . Aos 90 anos, o artista publicou o primeiro vídeo no seu canal do Youtube, onde falou sobre a vida do Padre Antônio Vieira - que teve sua estátua vandalizada em Lisboa na semana passada.

Lima Duarte





"Não se assuste! Não é mais uma live! Tenho medo de abrir a geladeira e sair uma live de lá de dentro. Isso aqui é um brado!", começou Lima Duarte . "A nossa herança católica e escravagista deve ser passada a limpo, eu acho! Mas cuidado para não cometerem uma espantosa inequidade como foi essa de destruir a imagem de Padre Vieira", refletiu ele.

Distante de seus trabalhos na Globo por conta da pandemia do novo coronavírus, o ator tem colaborado nas leitura das histórias emocionantes de pessoas que morreram devido ao novo coronavírus no Fantástico.

O último papel de Lima Duarte foi na novela "O Outro Lado do Paraíso", quando interpretou Josafá.