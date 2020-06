Mayra Cardi admite que provoca o ex, Arthur Arguiar, com camisolas sensuais

Na manhã desta quarta-feira (17), a influencer Mayra Cardi usou as redes sociais para mostrar sua rotina matinal de beleza e aproveitou para mandar uma indireta para o ex-marido, Arthur Aguiar , que está morando na mesma casa que ela por conta da pandemia do novo coronavírus .

Mayra Cardi contou que desde os 19 anos tem o hábito de dormir com camisolas sensuais e que se aproveita disso para provocar o ator. "Durmo assim e me sinto muito bem, porque me olho e me gosto. Antes de dormir, tenho o ritual de me olhar e achar que estou bonita, que estou sexy, de achar que sou f*** e que mereço. Você pode super dormir com a sua roupa confortável, o importante é se agradar", começou ela.

"O ex-marido é quem se f***, porque ele é ex-marido, mas continuo sendo maravilhosa, gostosa, deusa como eu me acho e como todas temos que nos achar. E aí me arrumo como tal e deito", continuou.

A influencer disse que também provoca o artista para ele ver o que perdeu. "Às vezes, como quem não quer nada, jogo a bunda para lá para dar uma provocada básica para ele ficar um pouco na zona de desconforto. Para ver tudo o que perdeu. Olha que maravilha. Óbvio que eu não tenho que sofrer sozinha", brincou.

Ela confessou ainda que também sofre com as provocações de Arthur. "O bichinho é gostoso, é difícil para mim também. Passa ali de cueca na minha frente. Eu tenho certeza que está fazendo isso para me provocar. Aí eu ponho a minha camisola, faço as minhas coisinhas para provocá-lo e a gente fica nessa", contou.

Mayra Cardi e Arthur estão separados desde o mês passado e são pais da pequena Sophia, de um ano.