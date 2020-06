Luísa Sonza e Vitão surgem abraçadinhos depois de cantarem juntos em live

Luísa Sonza e Vitão estão dando o que falar. Na última terça-feira (16), a loira fez uma live diretamente da casa nova dela, em São Paulo, e chamou o cantor para uma participação surpresa . Os dois cantaram juntos a música "Flores" e, depois da transmissão ao vivo, apareceram juntos para agradecer o público e os patrocinadores.



Reprodução/Instagram Luísa Sonza e Vitão aparecem abraçados





Ainda com as roupas que usaram no show, Sonza gravou Stories com Vitão. Os dois estavam abraçados e muito felizes com a apresentação. "Obrigada toda a equipe, obrigada Alphaville, que estava toda Alphaville aqui gritando. Muito obrigada, meus vizinhos, que aguentaram meu barulho. Muito obrigada, vocês são maravilhosos", agradeceu a cantora.

"Salve padrinhos, queria agradecer muito todo mundo que assistiu à gente. Fiquei muito feliz em fazer parte. Obrigado, amiga, por ter me chamado", falou Vitão para a loira. O artista ainda brincou sobre o clipe de "Flores", que tem um número alto de visualizações, mas sofreu ataques de haters por causa das cenas quentes entre os dois cantores. Isso aconteceu porque surgiram boatos de que Luísa estaria tendo um caso com o parceiro musical, pouco tempo depois de ter se separado de Whindersson Nunes .

"Queria agradecer com ela todos os views do nosso clipe, que é o clipe mais amado do Brasil", brincou Vitão. Logo depois, Luísa Sonza explicou que ela está muito feliz com o sucesso da parceria , que está entre as músicas mais ouvidas do Brasil, por isso ela decidiu presentar os fãs com uma aparição surpresa de Vitão na live.