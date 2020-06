Mariana Goldfarb ensina treino com cadeira para fazer em casa

Mariana Goldfarb aproveitou a quarentena para ensinar suas seguidoras a fazer um treino com cadeira . Com ajuda de sua personal, Anna Antunes, a modelo montou uma série com exercícios simples que podem ser feitos em casa . A ideia é incentivar as pessoas a se mexerem durante os dias de isolamento.

Reprodução/Instagram Mariana Goldfarb ensinou uma série de exercícios com cadeira para fazer em casa

No Instagram, Mariana compartilhou um vídeo explicando a série e demonstrando cada exercício. "São 45 segundos de exercício para 15 segundos de descanso. Repetir 3 vezes cada exercício, acredite, você vai sair um pouquinho cansada!", escreveu na legenda.

Veja o vídeo dos exercícios:

Essa não foi a primeira vez que a modelo ensinou um treino para as seguidoras. Mariana já compartilhou no Instagram outros exercícios para fazer em casa, sempre com a ajuda de sua personal e profissional de educação física.

A modelo aproveita suas redes sociais para falar sobre estilo de vida saudável, autoestima e como ter uma relação melhor com o próprio corpo.