Juju Salimeni mostra perda de cabelo causada pela depressão: "Desesperador"

A modelo Juju Salimeni resolveu compartilhar algo íntimo com seus seguidores. Ela relembrou a época em que enfrentou uma depressão e mostrou pela primeira vez como ficou a queda de cabelo por causa doença. A ex-panicat disse que foi uma fase difícil e que precisou arrumar diversos truques para disfarçar as falhas.

Reprodução/Instagram Juju Salimeni conta dados que sofreu com a depressão





"Depois de muito tempo, me sinto confortável para mostrar e para falar. Seguinte, em 2018, já falei várias vezes para vocês que eu passei por uma queda de cabelo imensa, desesperadora, por causa de problemas emocionais, depressão. Toda essa minha parte de cima do cabelo caiu. Caía em mechas", começou contando Juju Salimeni.

Ela declarou que por muito tempo teve dificuldade de falar do assunto porque a queda de cabelo foi algo que mexeu muito com a autoestima dela. "Isso me atrapalhou por muito tempo por causa do meu trabalho, eu preciso estar com o cabelo bom, tanto é que vocês viram que por muito tempo eu fiquei com o cabelo curto, usava muito boné, muita tiara que pudesse disfarçar, meu cabeleireiro sempre colocava cabelo por dentro para dar volume, foram vários truques para que eu pudesse disfarçar", revelou.

Reprodução/Instagram Juju Salimeni mostra queda de cabelo

Aproveitando o desabafo, Juju Salimeni mostrou como o cabelo estava há um ano e meio e declarou que foi algo "desesperador". Durante o ano passado, a modelo passou por um tratamento para fortalecer o cabelo e precisou parar de descolorir e não pode colocar alongamento para não pesar os fios naturais.