Aos 16 anos, ex-vendedora de peixe vira aposta como modelo

O próximo clipe de Anitta da música "Me Gusta", que ainda não tem data de lançamento, contará com a participação de uma jovem que parece ser a nova promessa do ramo na moda nacional e internacional. A jovem Monique Menezes de Lemos, de 16 anos, vendia peixe na Praia da Ribeira, em Salvador, mas agora já conta com agentes em Nova York e Paris.

Monique Lemos





"Eu mesma preparava e vendia os peixes. Fiz isso por quase dois anos. Andava na praia com uma bandeja grande, das 9h até o sol se pôr. Só parava para comer alguma coisa, que geralmente era o próprio peixe que eu vendia. Hoje, fico feliz em poder ter novas oportunidades e perspectivas de um futuro melhor", contou ela ao Extra .

Atualmente, Monique mora em São Paulo e tem aguardado a pandemia passar para dar continuidade aos trabalhos como modelo, mas ela vislumbra mais para o seu futuro e pretende cursar direito. "Gosto de política. Queria ser presidente do Brasil . Mas o tempo foi passando e fui avaliando que preciso de uma profissão para defender as pessoas", afirmou.