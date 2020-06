Orleans e Bragança recebe críticas por fala sobre racismo: "Não há príncipe"

Dom Bertrand de Orleans e Bragança, que seria Príncipe Imperial do Brasil caso ainda vivêssemos em uma monarquia, foi convidado a participar de uma live com o Ministério das Relações Exteriores. Durante a transmissão ao vivo, ele disse que "enquanto certos países têm um problema racial muito violento, aqui nós não temos" e foi fortemente criticado nas redes sociais.

"Estão procurando criar esse problema racial, mas não conseguem. Aqui, todos nos damos bem. Aqui no Brasil, todos nós vivemos bem ", falou o príncipe. Ele ainda disse que "o povo brasileiro é um povo maravilhoso", por causa da mistura do sangue português, indígena e negro . Após a fala polêmica, a internet criticou o descendente de Dom Pedro e foi enfática ao dizer: "O que não há no Brasil é príncipe imperial".

