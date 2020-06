MC Bin Laden surpreende ao mostrar antes e depois: "Surreal"

O cantor MC Bin Laden resolveu mudar seu estilo de vida e compartilhou no Instagram imagens do seu antes e depois. O funkeiro, que ficou conhecido com o hit Tá Tranquilo, Tá Favorável comentou nas redes sociais que estava muito satisfeito com os resultados que já alcançou desde que começou a malhar e deixou os seguidores impressionados com a sua transformação.

Leia também: Cantora Simone emagrece 8 kg e mostra "antes e depois"

Reprodução/Instagram MC Bin Laden mostra antes e depois





Leia também: Graciele Lacerda sensualiza e expõe segredos por trás de seios fartos: "350 ml"

"É surreal olhar para trás e lembrar de todo o caminho que percorri até chegar aqui, família", escreveu MC Bin Laden na legenda da foto em que compara como ele era em 2016 e agora. "Ainda não cheguei ao meu objetivo, mas estou mais perto do que ontem. Vamos com tudo dar continuidade", acrescentou.

Reprodução/Instagram MC Bin Laden fez procedimento estético no rosto para diminuir bochecha

Leia também: Mayra Cardi gera revolta na web após criticar pessoas acima do peso

Além de ter emagrecido, MC Bin Laden também mudou seu estilo, deixou a barba dar uma crescidinha e parou de descolorir o cabelo. "Pra quem não sabe eu fiz uma bichectomia [procedimento para diminuir a bochecha] pra fica ‘mlk top’ né. O rosto já deu uma afinada também", contou o cantor em outra publicação, com fotos que focam no antes e depois do seu rosto.