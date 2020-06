Ludmilla sofre ataques racistas após carta aberta a Anitta

A briga entre Anitta e Ludmilla ganhou mais um capítulo e, agora, Lud se viu vítima de insultos raciais nas rede sociais. As ofensas começaram logo após a cantora se pronunciar em suas redes sociais com uma carta aberta para Anitta , na qual se refere a outra cantora como "mentirosa" e "ardilosa".

Divulgação/Instagram/Reprodução A cantora Ludmilla





Desde então, os haters estão chamando Ludmilla de "macaca", "neguinha nojenta" e até mesmo que "merece umas boas chicotadas". Ela rebateu as ofensas raciais respondendo um dos tweets com "Vou enfiar um chicote no seu c*, racista".

O autor deletou o tweet, mas o print foi salvo e repostado por um outro usuário do Twitter.

Reprodução/Twitter Ludmilla responde um tweet racista









Anitta ainda não se pronunciou sobre as alegações feitas por Ludmilla na carta aberta, mas usou seus stories no Instagram, na madrugada desta quarta-feira (17), para dizer que é contra todas as mensagens racistas que estão sendo direcionadas a Ludmilla e que acionou seus advogados. "Quem fez isso vai pagar pelo o que fez", afirmou ela.





Reprodução/Instagram Story da cantora Anitta