Tem Aquaman: Fortnite libera terceira temporada; veja o vídeo

Reprodução/Fortnite Fortnite divulgou o trailer da terceira temporada





O trailer da terceira temporada do capítulo 2 de Fortnite foi liberado nesta quarta-feira (17), e vem sendo bastante comentado no Twitter . A novidade era aguardada pelos fãs e gerou diversos comentários.

Em sua conta no Twitter, a Fortnite Brasil deu a seguinte descrição sobre a nova temporada: "A Ilha foi inundada e há novas áreas a se explorar, Saqueadores para enfrentar e... tubarões para esquiar?". Confira o trailer completo:



Boas-vindas às ondas!?



A Ilha foi inundada e há novas áreas a se explorar, Saqueadores para enfrentar e... tubarões para esquiar?



Mergulhe já na #FortniteSeason3 ! pic.twitter.com/Wh64XtxltG — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) June 17, 2020





Um dos maiores destaques é a presença do Aquaman , que foi muito comentada pelos fãs. O personagem é a nova skin secreta do passe de batalha do Fortnite.

nova temporada no fortnite e agora TEMOS O AQUAMAN ? — sa vinho (@savinho__) June 17, 2020





O VISUAL OFICIAL DO AQUAMAN NO FORTNITE INSPIRADO NO JASON MOMOA MANO QUE HOMEM PERFEITO!!! #fortniteseason3 pic.twitter.com/NXIi72K1RN — ivin4? (@merakingdom) June 17, 2020









Na última segunda-feira (15), o Fortnite bateu recorde de audiência no Twitch TV com o evento de encerramento da segunda temporada do capítulo 2. A transmissão teve mais de 2.3 milhões de usuários simultâneamente, ultrapassando o recorde de 1,7 milhão do mundial de LoL, no ano passado.