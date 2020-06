Gregório Duvivier é condenado a pagar R$ 25 mil a dono da Havan

O ator e escritor Gregório Duvivier foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro e terá que pagar ao empresário Luciano Hang, conhecido por ser dono da Havan e apoiador do presidente Jair Bolsonaro, uma indenização por danos morais no valor de R$ 25 mil. Tudo por causa de uma postagem feita em maio de 2019 no Twitter.

Leia também: Gregório Duvivier sugeriu nomes de poderosos da Globo para hacker da Vaza Jato



Divulgação Gregório Duvivier e Luciano Hang





Leia também: Gregório Duvivier ganha processo contra "véio da Havan" pela segunda vez

Gregório Duvivier escreveu o seguinte no polêmico post: "to tisti alguém mata o véio da havan (sic)". Além da indenização, a juíza Maria Cristina Slaibi, da 3ª Vara Cível do Rio, também exigiu que Gregorio Duvivier retire em até 48 horas o verbo "matar" da publicação, segundo divulgado pelo site F5, da Folha de S. Paulo.

A juíza concluiu que a forma que o escritor se expressou teve um "caráter repressivo-pedagógico". A condenação foi comemorada por Luciano Hang, que chegou a se manifestar nas redes sociais. "O Gregorio Duvivier foi infeliz desejando que alguém matasse o 'Véio da Havan'. O dinheiro será doado para a APAE. Mais uma oportunidade de fazer o bem. Para ele, só um recado: não foi dessa vez que pedi música no Fantástico", escreveu.

Leia também: Em "A Vida Invisível", Gregório Duvivier usa dublê de corpo para cena de nudez

O dono da Havan fez essa provocação porque, em dezembro do ano passado, o Gregório Duvivier ironizou o fato da ação ter sido julgada improcedente por duas vezes. "Se perder de novo, Luciano Hang pode pedir música no Fantástico", comentou na época referindo-se ao quadro do "Fantástico" em que um jogador de futebol pode pedir uma música quando faz três gols em uma mesma partida.