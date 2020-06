"De Férias com o Ex": Mãe de participante entra no programa

A sexta temporada do "De Férias com o Ex" está recheada de novidades e mais uma surpresa está prestes a acontecer. De acordo com o colunista Fefito, Regina Adamovich, mãe do participante Igor, entrará no reality show da MTV como uma das ex do cantor.

Reprodução/Instagram Mãe de Igor Adamovich entra no "De Férias com o Ex"





Regina chegará em breve no reality de pegação e deixará os participantes chocados . É a primeira vez que uma mãe entra no "De Férias com o Ex" brasileiro, mas a estratégia já foi utilizada em algumas edições internacionais do programa, como a versão da Inglaterra.

A mãe de Igor será a primeira participante com mais de 50 anos a entrar no "De Férias com o Ex" do Brasil. Esta temporada, também é a primeira do reality a escalar homens gays para o elenco , mas a equipe do programa também sofreu críticas por não incluir pessoas fora do padrão na atração.