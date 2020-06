Luiza Brunet relembra agressão do ex-namorado: "Desgraça da minha vida"

Na última terça-feira (16), Luiza Brunet gravou uma live com a média ginecologista Albertina Takiuti e relembrou a agressão que sofreu do ex-namorado Lírio Parisotto. A modelo disse que o julgamento que sofreu quando foi denunciar a violência foi tanta que a fez mais mal ainda. Ela ainda classificou o ocorrido como uma "desgraça" na vida dela.



Reprodução/Instagram Luiza Brunet relembra agressão sofrida





"Fui muito julgada quando eu fiz a minha denúncia e sei exatamente o impacto que isso isso causa na parte moral e física", começou contando Luiza Brunet. "Você adquire doenças por conta dessa fragilidade de ser exposta, de você contar uma desgraça que aconteceu na sua vida para a sociedade, para mostrar que a violência está em todas as classes . E você sofrer coação, julgamento, tanto da parte de quem te faz mal quanto da sociedade. Você fica com a vontade de retroceder", revelou a modelo.

A mãe de Yasmin Brunet também contou que a agressão de Lírio não foi a primeira violência que ela sofreu. A morena disse que quando tinha apenas 13 anos quando sofreu um abuso, mas não comentava sobre esse episódio antes. "Eu tinha vergonha de falar. Comecei a ter mais coragem de falar dessas coisas muitos anos depois". A atriz também falou que conviveu com a violência doméstica desde cedo , porque a mãe dela sofria agressões do pai, que era alcoólatra, e com quem foi casada por 20 anos.

Relembre o caso



Durante uma viagem a Nova York em 2016, Luiza Brunet foi agredida pelo então namorado, o empresário Lírio Parisotto . A modelo ficou com várias marcas roxas no corpo e teve quatro costelas quebradas. Na ocasião, ela denunciou o agressor e, em 2019, ele foi condenado a prestar serviços comunitários.