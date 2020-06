Mariana Godoy está prestes a fechar contrato com a Band

Um nome novo está chegando na Band. Na última terça-feira (16), a jornalista Mariana Godoy anunciou sua saída da RedeTV!, após cinco anos trabalhando na emissora. Porém, de acordo com a Folha de S. Paulo, a apresentadora já tem um novo lugar para trabalhar . Ela está acertando os últimos detalhes para poder fechar contrato com a Band.



Reprodução/Instagram Mariana Godoy acerta últimos detalhes prara trabalhar na Band





A jornalista já sabe o programa no qual irá trabalhar. Mariana Godoy será a substituta de Silvia Poppovic no "Aqui na Band" e irá comandar a atração matinal ao lado de Luís Ernesto Lacombe. Vale lembrar que logo quando a crise de saúde mundial chegou no Brasil, a Band demitiu Poppovic e outros colunistas do programa alegando corte de gastos.

Quanto a RedeTV!, a antiga antiga emissora de Godoy teria sido pega de surpresa com a decisão da jornalista. No lugar da profissional, a empresa de comunicação fará um rodízio de apresentadores para comandar o "RedeTV News!", até encontrarem alguém para ficar à frente do programa jornalístico.