Em Vilhena, respiradores são entregues para reforçar ações de combate à Covid-19

Em mais uma ação de enfrentamento ao novo coronavírus, o governador Marcos Rocha entregou, na terça-feira (16), cinco respiradores mecânicos e medicamentos para atender os pacientes do Hospital Regional de Vilhena. A unidade é referência no estado e a maior do Sul de Rondônia, prestando atendimento emergencial e ambulatorial aos moradores da região.

No total, além de Vilhena, mais seis municípios utilizam-se da rede hospitalar para socorrer seus pacientes diagnosticados com o novo coronavírus.

Em discurso feito durante a solenidade de entrega dos equipamentos, o governador Marcos Rocha disse que "vamos vencer essa pandemia". Ainda sobre a Covid-19, informou que adotou medidas duras em Porto Velho para evitar a contaminação em massa.

O governador esteve acompanhado do secretário de Saúde, médico Fernando Máxino, que, durante coletiva de imprensa, destacou as ações de enfrentamento ao coronavírus, detalhando as estratégias adotadas pelo Governo de Rondônia.

Máximo ressaltou, na ocasião, que o Estado se destaca pela transparência em relação aos gastos e investimentos com a pandemia, sobretudo nas medidas de prevenção à doença e aquisição de materiais e medicamentos.

Seguindo às normas da Organização Mundial de Saúde (OMS), a solenidade de entrega aconteceu na antiga Policlínica Oswaldo Cruz, reunindo um grupo reduzido de autoridades, evitando-se, assim, aglomerações.

Além dos cinco respiradores entregues à comunidade de Vilhena, o Governo de Rondônia viabilizou mais quatro aparelhos, sendo dois para Pimenta Bueno e dois para São Miguel do Guaporé, aparelhos oriundo do Ministério da Saúde.

Emocionado, o prefeito de São Miguel do Guaporé, Cornélio Duarte, agradeceu à chegada dos equipamentos. Falou da tensão que vivem os moradores e servidores da prefeitura com a proliferação do vírus.

