Jornalista da Band pede demissão e vai sair do Brasil; substituta foi escolhida

Após 11 anos na Band, a jornalista Laura Ferreira pediu demissão e a partir de julho não comanda mais o "Bora SP" e o "Bora Brasil". Segundo o Notícias da TV, a apresentadora tomou essa decisão, pois decidiu vai deixar o país com a família e morar em Portugal. Quem assume seu posto é Thaís Dias, que atualmente está do Rio de Janeiro trabalhando na redação da rádio BandNews FM, mas está de mudança para São Paulo.

Reprodução/Instagram Laura Ferreira pediu demissão da Band após 11 anos na emissora





A notícia da saída de Laura Ferreira pegou os colegas de surpresa e deixou muita gente triste, já que a profissional começou a trabalhar na emissora quando tinha apenas 19 anos e foi construindo sua carreira jornalística na Band. A jornalista decidiu sair do Brasil porque acredita que em Portugal ela e a família terão mais segurança e qualidade de vida.

Com a vinda de Thaís para São Paulo, a Band alugou um apartamento para a jornalista e vai arcar com o aluguel e o condomínio. Ela deve assumir apenas o "Bora Brasil" com Joel Datena, já o "Bora SP" deve ser comandado por Maiara Bastianello.