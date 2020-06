"A Fazenda": MC Mirella é a segunda funkeira a assinar com a Record

Esta humilde coluna descobriu mais um nome de peso que fechou com a Record TV para participar de 'A Fazenda'. Além de Jojo Todynho, o reality terá mais uma funkeira cheia de personalidade: MC Mirella. A participação da cantora, que atualmente namora MC Dynho Alves e coleciona mais de 16 milhões de fãs no Instagram, promete abalar as estruturas da atração.

Reprodução/Instagram MC Mirella é a segunda funkeira a aceitar participar do reality





Além de MC Mirella e Jojo Todynho, esta coluna já adiantou também as participações de Cristiane Maravilha e do ator Kadu Moliterno. Todo elenco da 'Fazenda' já está fechado e os futuros peões já estão com seus respectivos contratos em mãos para serem assinados. Neste fim de semana, o departamento jurídico da Record ficou na função de rodar todos os contratos.

Vale lembrar que cada peão receberá R$ 70 mil de cachê parcelado em três vezes e com emissão de nota fiscal. Quanto à estreia do programa, a Record deixou claro nos contratos que ainda há possibilidade do reality ser antecipado para agosto.

Como já adiantamos, o pré-confinamento esse ano deve ser diferente: em vez de começar um final de semana antes do confinamento na sede do programa, deve iniciar 15 dias antes, para garantir que os participantes não se contaminem após o teste da Covid-19, ao qual deverão realizar duas semanas antes da estreia oficial.