Horóscopo do dia: previsão para o dia 17 de junho de 2020

ÁRIES

O sentimento de urgência diminui com a Lua minguante em Touro. Procure dar prioridade ao que te faz bem. Lembre-se de cultivar gratidão, que é o antídoto para a insatisfação. Aproveite para respirar com consciência, cuidar do corpo, da mente e das emoções. Mesmo assim, conte com agilidade para iniciativas conclusivas, pois hoje a Lua combina forças com Mercúrio. Fica mais fácil expressar ideias e sentimentos. Você pode esclarecer assuntos, desfazer mal entendidos e fazer bons contatos.

TOURO

Você fica mais sensível e introspectivo com a Lua minguante em seu signo. Além disso, a Lua combina forças com Mercúrio durante o dia e Netuno à noite fica mais fácil expressar-se com clareza e sensibilidade, cultivar receptividade e compaixão, compreender e ser compreendido. A preferência vai para o conforto, a beleza e a finalização de assuntos pendentes. Com mais inspiração e intuição, aproveite para alimentar a alma com muita música e artes em geral. Novas oportunidades virão com a próxima Lua nova, no dia 21.

GÊMEOS

Lua e Mercúrio se combinam hoje para dar uma forcinha extra nos assuntos ligados à comunicação. Aproveite para falar com quem for preciso e encaminhar tarefas pendentes. Finalize todos os assuntos que puder agora, para que possa pensar nas próximas metas a serem ativadas com a Lua nova, que chegará no dia 21. A sensibilidade também ganha destaque com a combinação entre Lua e Netuno. O período da noite está bom para atividades ligadas às artes, à cultura, meditação e assuntos transcendentais.

CÂNCER

Deixe a vida fluir no ritmo da Lua minguante, que segue em Touro: sem ansiedade, pressa ou precipitações. Na primeira parte do dia Lua e Mercúrio garantem mais disposição para iniciativas gerais. Na medida em que o dia avança, a combinação entre Lua e Netuno indica um clima mais amoroso e ameno, bom momento para falar com quem for preciso e desfazer confusões. Período ideal para orações, estudos, leituras, meditação ou atividades artísticas. Aproveite para inspirar-se e harmonizar suas energias.

LEÃO

Finalização é a palavra de ordem do período. Lua e Mercúrio favorecem os intercâmbios, você pode ativar contatos para resolver tarefas. Mas com a Lua minguante em Touro é importante desacelerar, evite assumir muitos compromissos, ou exigir demais de si mesmo. Na parte da noite a Lua combina forças com Netuno: vale abrir o coração, cercar-se de beleza e desfrutar dos prazeres simples que a vida oferece. Conte com inspiração, intuição compaixão e sensibilidade para agir com gentileza e ser bem tratado de volta.

VIRGEM

Com a Lua minguante em Touro, é tempo de finalizar tarefas e questões pendentes com passos mais lentos, porém firmes e constantes. Lua e Mercúrio seguem em harmonia, aproveite também para exercitar a mente, ler, estudar e fazer bons contatos. Bom período para concluir o que for possível, dar mais atenção aos assuntos ligados à casa e à família. Mas evite iniciar algo novo ou fazer lançamentos agora. Vale também reservar momentos para ficar sozinho, meditar e descansar.

LIBRA

Gentileza, afeto e sensibilidade estão em destaque com a Lua minguante em Touro, que hoje se combina com Mercúrio e Netuno. Bom período para seguir tranquilo e sossegado, cuidar de si mesmo e de quem ama, inspirar-se com as artes e os assuntos mais elevados. Atividades ligadas às artes ficam favorecidas. Você pode também buscar colaboração e finalizar acordos. Porém, evite forçar situações, insistir, fazer cobranças ou iniciar novos projetos. Deixe para ativá-los com a próxima Lua nova do dia 21.



ESCORPIÃO

É hora de finalizar tarefas e pendências. Aproveite para organizar a vida e diminuir os compromissos, priorizando os assuntos mais importantes. Com a Lua minguante em Touro, é melhor cultivar receptividade e deixar tudo fluir, sem muitas expectativas. Prefira deixar as tarefas mais importantes na primeira parte do dia, quando a Lua combina forças com Mercúrio. Aproveite para buscar o entendimento, dar mais atenção à quem ama, às questões da família e do lar. Depois, quanto mais tranquilidade, melhor.

SAGITÁRIO

Os passos devem ser mais lentos com a Lua minguante, que segue em Touro. Os assuntos artísticos e as práticas espirituais estão favorecidos. Procure cultivar também um pouco de recolhimento para refletir e avaliar as últimas conquistas. Palavras de ordem: refletir, desacelerar, economizar, assimilar. O mundo dos relacionamentos continua em destaque. Prefira ouvir mais, o clima é de introspecção, sensibilidade, recolhimento e inspiração. Novos projetos poderão ser ativados com a Lua Nova, que chegará no dia 21.

CAPRICÓRNIO

Aproveite a Lua minguante em Touro para ouvir as pessoas, para esclarecer questões pendentes, pensar melhor sobre seus projetos e adequá-los ao mundo de forma mais amorosa. Você pode concluir o que for possível, mas sem ansiedade, exigências ou cobranças. Lua, Mercúrio e Netuno se combinam para ativar a sensibilidade. Aproveite para exercitar a diplomacia e suas habilidades sociais. Aproveite também para inspirar-se com as artes, os assuntos transcendentais e os ensinamentos elevados.

AQUÁRIO

Tempo de recolhimento e finalizações com muita sensibilidade. Evite a pressa, procure fazer tudo com calma e tranquilidade. Evite também o contato com notícias ou pessoas que o puxam pra baixo. Pelo contrário, alimente-se com leituras edificantes, pensamentos positivos e artes elevadas. A Lua segue no pacífico Touro, combina forças com Mercúrio e Netuno, favorecendo as atividades de cunho artístico e as práticas espirituais. Fica mais fácil abrir o coração, falar com amor, colocar-se no lugar do outro, compreender suas razões e emoções.

PEIXES

Período de finalizações no pique da Lua minguante, que segue no pacífico Touro. Para seguir em direção ao novo, é importante concluir o que foi começado. A combinação entre Lua, Mercúrio e Netuno favorece também a comunicação sensível e amorosa. Procure mostrar-se afetuoso e solidário, assim tudo pode ganhar mais fluidez. Bom período para inspirar e motivar as pessoas ao seu redor. O contato com a natureza, a música, o sonho, a fantasia, a meditação, o descanso e o recolhimento ganham a preferência.

