Após prestar depoimento, PC Siqueira apaga seu canal no YouTube

Os seguidores de PC Siqueira repararam que o canal dele no YouTube chamado "maspoxavida" foi apagado nesta terça-feira (16). A mudança aconteceu após Siqueira prestar depoimento na 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa da DHPP, em São Paulo, nesta segunda (15), acompanhado de dois advogados. O motivo são as acusações de pedofilia surgidas nas redes sociais contra ele na semana passada.

PC Siqueira é um dos primeiros youtubers de sucesso do Brasil e o canal deletado completaria 10 anos em 2020. Siqueira também fazia parte do canal "Ilha de Barbados" ao lado de Cauê Moura e Rafinha Bastos, mas seu fim foi anunciado na última sexta (12) como resultado da polêmica. Na ocasião, Rafinha também postou vídeo se pronunciando sobre o caso e declarando estar "com muita raiva" do amigo.

Entenda o caso:

Tudo começou quando uma suposta conversa de PC Siqueira sobre fotos de uma criança de 6 anos vazaram na internet. Depois disso, Siqueira postou sua defesa dizendo que se tratava de fake news, mas apagou a postagem . Em seguida, a conta do youtuber no Instagram se tornou privada.

O caso passou a ser investigado pela Polícia e PC Siqueira foi até a delegacia prestar depoimento na segunda-feira (15). A apuração é conduzida pela 4ª Delegacia de Proteção à Pessoa, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Além da veracidade das mensagens, os policiais também investigam se o caso teria ocorrido em São Paulo, onde vive PC Siqueira. A informação foi confirmada pelo UOL por delegados da DHPP.

Recentemente, um áudio vazado gerou nova polêmica por conter uma suposta confissão de PC Siqueira sobre o caso. Mas ele não comentou o suposto áudio.

