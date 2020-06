Paquistanês morre após ser picado por naja; veja o vídeo

Reprodução/Youtube A naja é considerada um dos animais mais venenosos do mundo





Um apanhador de cobras morreu depois de ter sido picado por naja, enquanto tentava pegá-la. Zakeer Sasthavattam, um paquistanês de 30 anos, não resistiu ao veneno do animal, considerado um dos mais letais em todo o mundo .









O incidente aconteceu na noite de domingo (15). Com medo da naja, moradores locais pediram que Zakker capturasse o animal. Apesar de não ser um apanhador profissional, o homem passou a brincar com a cobra - que investia contra ele -, exibindo-se para as pessoas.

A naja, então, mordeu o pulso direito do homem. Apesar de se sentir tonto e desorientado, Zakker se recusou a ir imediatamente ao hospital para tratar a picada. Minutos depois, o paquistanês foi socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Ele deixa esposa e dois filhos.