365 Dias": confira lista de outros títulos quentes da Netflix

Mal chegou ao catálogo da Netflix e "365 Dias" já tem conquistado muitos fãs e sido assunto de muitas discussões. A trama central, baseada na trilogia de livros escritos por Blanka Lipinska, gira em torno de uma mulher que é sequestrada e, em 365 dias, seu sequestrador tem que fazer com que ela se apaixone por ele.





A produção lembra muito a trilogia "50 Tons de Cinza". A sequência de filmes protagonizadas por Christian Grey, no entanto, não está mais disponíveis no catálogo da Netflix. Por isso, o iG Gente selecionou outras dez produções que estão na plataforma para quem ficou animado com "365 Dias" e quer mais:

1. King Cobra





O filme mostra os bastidores do mundo pornô gay. Brent Corrigan, também conhecido como Sean Paul Lockhart, é uma estrela da cena e, apesar da ascensão rápida, as coisas começam a mudar quando o ator decide trabalhar por conta própria.



2. Duck Butter





O filme narra a história de duas mulheres que, insatisfeitas com as mentiras e infidelidades de seus relacionamentos, fazem um pacto de passar 24 horas juntas. A partir de então, muitas cenas quentes mostram o desenrolar da intimidade que as duas criam uma com a outra.

3. Proposta Indecente





David e Diana são um casal que, apesar do futuro brilhante, ele como arquiteto e ela como corretora, está passando por uma crise financeira. Em uma última tentativa de salvar sua casa, eles vão para Las Vegas a fim de ganhar dinheiro no jogo e conseguirem pagar a hipoteca. Mas, após perderem tudo, um bilionário surge oferecendo um milhão de dólares em troca de uma noite com Diana.

4. Amar





Laura e Carlos têm apenas 17 anos e estão vivendo com muito desejo o primeiro amor. Eles se amam com tanta intensidade que a relação entre os dois se torna doentia, fazendo com que eles lidem com ciúmes e inseguranças, mostrando um outro lado de um relacionamento.

5. Kiki — Os Segredos do Desejo





O filme apresenta cinco histórias que se desenrolam ao longo do verão em Madri. Paco e Ala buscam reacender a paixão em suas relações sexuais; José tenta retomar os sentimentos pela esposa Paloma; Candelaria não consegue atingir um orgasmo com o parceiro, Antonio; Álex tenta satisfazer as fantasias de Natalia, enquanto ela deseja ser pedida em casamento, já Sandra é uma mulher solteira, mas que está em busca de um amor.

6. A Filha do Patrão





O filme francês também chama atenção por ter um romance quente. Como o título já entrega, um homem casado começa a se envolver com a filha do chefe. Como se isso não bastasse, o românce é descoberto pelo restante da empresa, que não reage nada bem.

7. Jovem & Bela





Durante uma viagem de verão com a família à França, Isabelle vive a sua primeira experiência sexual com um rapaz alemão. Após voltar para casa, ela divide o tempo entre a escola e o novo trabalho como prostituta de luxo, utilizando o pseudônimo Lea.

8. Hot Girls Wanted









O documentário aborta a lucrativa indústria do pornô amador. O filme começa na casa de um recrutador, profissional que tenta atrair garotas com potencial de sucesso no meio, e mostra os bastidores de toda essa indústria gigantesca.

9. Rocco







É outro documentário que também mostra a indústria pornô por trás das câmeras. O filme narra a vida de Rocco, que é uma lenda viva desse meio - apesar de sua mãe desejar outro destino para o ator pornô: o de padre.

10. Newness





O filme retrata bem os dias atuais. Martin e Gabi formam um jovem casal que se conheceu através de um aplicativo de encontros. Eles se amam, mas, com o passar do tempo, percebem que o namoro caiu na rotina e encontram uma solução para o problema: os dois resolvem abrir o relacionamento para viverem novas experiências amorosas.