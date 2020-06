Filha encontra e-mail do pai que já morreu com instruções para festa para a mãe

Uma publicação de Alyssa Medonza viralizou no Facebook e emocionou os internautas. Ela conta encontrou um e-mail do pai, Bling, que morreu em 2019 com uma doença renal, com todos os detalhes para a festa de bodas de prata que a filha deveria dar para a mãe, Joji.

Alyssa Mendonza A jovem Alyssa Mendonza com seu pai, Bling Mendonza





A história foi parar na imprensa internacional e, ao jornal britânico "Daily Mail", Alyssa diz ficou assustada ao ver a mensagem do pai. "No começo, fiquei com medo de abrir o e-mail porque, bem, quem não teria medo de receber e abrir uma mensagem de alguém que faleceu há 10 meses?".

Mas logo sentimento mudou ao ler a mensagem do pai com os detalhes do que ele queria para a festa. "Não conseguia acreditar no que estava lendo. O amor do meu pai por minha mãe é definitivamente incomensurável", fala Alyssa.

Alyssa Mendonza Email póstumo que Alyssa Mendonza recebeu de seu pai





































Ela seguiu as instruções e realizou o desejo do pai com uma festa para comemorar o que seriam os 25 anos de casamento de Bling e Joji.

"Mas mesmo que eles não estejam fisicamente juntos, mesmo que ele não esteja mais aqui, ele ainda conseguiu surpreender e fazer minha mãe feliz. Nem mesmo a morte poderia impedir meu pai de amar minha mãe e mostrar a ela o quanto ela significava para ele", disse Alyssa na publicação no Facebook.



Alyssa Mendonza Joji Mendonza em sua festa de bodas de prata planejada pelo marido antes dele morrer





E não acabou por aí. Bling ainda tinha deixado mais um surpresa para a amada. Segundo Alyssa, ele também contou na mensagem que deixou combinado com um florista para enviar flores para a sua mãe em todos seus aniversários e dia dos namorados.