Ex de Felipe Araújo desmente declarações dele sobre pensão de R$ 11 mil

Caroline Marchezi se pronunciou nos Stories na tarde desta terça-feira (16) depois que seu ex, o cantor sertanejo Felipe Araújo, deu uma entrevista ao colunista Léo Dias . Nos vídeos, Caroline fez acusações de ameaça por parte do sertanejo e disse que o valor da pensão paga por ele ao filho que tiveram juntos é bem diferente do declarado.

Caroline começou dizendo-se chocada com as declarações de Felipe Araújo, classificando a forma como foi retratada na entrevista de "desrespeitosa" e "machismo". Ela ainda salienta que lida com acusações do ex desde que moveu um processo contra ele na Justiça, quando ainda estava grávida. "Não me choca porque eu passo por isso desde o início", revelou.

Sobre a briga pela guarda do filho, Caroline afirmou que foi ameaçada pelo ex no camarim de um dos shows dele: "O Felipe veio na minha direção depois de um show, no caramim, apontando o dedo no meu rosto e gritando para quem quisesse ouvir que ele contrataria os melhores advogados do Brasil para conseguir tirar o meu filho de mim".

Já sobre o valor da pensão que recebe para sustentar o filho de um ano e quatro meses, Caroline afirmou que é bem diferente do relatado a Leo Dias. "As advogadas do Felipe vêem pedindo insistentemente para que abaixem esse valor", disse. Caroline ainda completa: "Quanto a esse valor de R$ 11 mil, gente, eu fico chocada com a cara de pau do ser humano. Esse valor está bem diferente do estipulado pelo juiz e bem diferente do que é a pensão do Miguel."

Caroline e Felipe brigam na Justiça desde a separação do casal, há 2 anos.