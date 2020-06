Samsung registra patente de celular com seis câmeras que se movimentam

Unsplash/Kote Puerto Samsung registra patente de celular com seis câmeras





A cada geração de novos smartphones , os fabricantes procuram se destacar. Enquanto alguns apostam em designs diferentes, outros investem em aumentar o número de sensores do dispositivo. Essa parece ser justamente a abordagem adotada pela Samsung com um novo aparelho da linha Galaxy que conta com seis câmeras traseiras.

Em uma patente, registrada em dezembro de 2019, a empresa sul-coreana solicitou a inclusão do novo padrão de aparelhos no World Intellectual Property Office. Além dos seis sensores, o interessante a se observar é que eles podem ser inclinados de acordo com a necessidade.

Essa funcionalidade pode ser bastante interessante para a captura de fotos mais amplas - as chamadas panorâmicas - sem a necessidade de mover o aparelho. Além disso, há menção a um efeito de desfoque aplicado às imagens panorâmicas.

Infelizmente, esse tipo de tecnologia de câmeras móveis ainda é algo muito caro para ser produzido em massa. No entanto, o registro da patente serve como uma indicação de que esse pode ser o futuro dos sensores presentes nos smartphones .

Além de dar uma amostra de qual pode ser o próximo passo da indústria, o documento mostra que ainda há muito o que ser trabalhado para que a tecnologia seja viável. Isso porque as empresas devem encontrar uma maneira de manter uma espessura aceitável nos aparelhos mesmo com um sistema tão robusto - e que deve precisar de bastante espaço - na parte traseira.

Vale lembrar que, mesmo tendo solicitado o registro, não há garantias de que a Samsung trabalha em um smartphone desse tipo com lançamento em breve. Pode ser também apenas uma prova de conceito que servirá para dar origem a outro tipo de mecanismo.