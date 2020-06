Nadja Pessoa revela detalhes da separação de D’Black: "Fui abandonada dormindo"

Em desabafo no Instagram, a ex-participante de "A Fazenda" Nadja Pessoa revelou maiores detalhes sobre sua separação do cantor D'Black. Nadja chocou seus seguidores ao contar que não fazia ideia que seu relacionamento estava chegando ao fim com Vinicios D'Black, finalista do "The Voice Brasil" em 2017.

Reprodução Nadja Pessoa não teria aceitado a separação e está investigando D'Black





Leia também:

D'Black já fugiu de Nadja Pessoa pulando pela varanda de apartamento

Marcos Mion lamenta expulsão de Nadja: "É algo que choca"



Em resposta a uma fã, Nadja revelou que não soube o motivo de sua separação. "Não teve motivo algum… E fiquei sabendo pelas redes sociais". Para outra seguidora, ela desabafou: "Fui abandonada dormindo".

A influenciadora disse que estava vivendo um excelente momento no casamento e que tudo aconteceu de repente: "Estávamos super bem! Dias antes, falamos até de engravidar porque ele falou que já estava beirando os 40 e queria ser pai…", concluiu.