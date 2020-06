Governo de Rondônia distribui EPIs aos órgãos da segurança pública estadual

.

Envolvido na missão de proteger a sociedade com a ação de seus agentes públicos, o Governo de Rondônia realizou segunda-feira (15), na sede da Academia de Polícia (Acadepol), em Porto Velho, a entrega de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) a todas as instituições públicas do setor de segurança pública, para equipar e proteger seus respectivos contingentes de trabalho.

O convite para o ato foi feito pelo secretário Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), coronel José Hélio Pachá, que fez a entrega de cinco mil máscaras e de pouco mais de 4.800 frascos de álcool em gel a comandantes militares e diretores de órgãos da segurança pública, como Polícia Militar (PM), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Civil (PC), Polícia Técnica Científica (Politec) e à própria Academia de Polícia, numa ação que teve todo apoio e a parceira da Secretaria de Saúde (Sesau), que fez a doação dos equipamentos para atender aos servidores da Segurança Pública.

De acordo com informações da Sesdec, esta é mais uma fase da campanha de distribuição de EPI aos órgãos de Segurança Pública do Estado. Segundo o coronel Pachá, esta iniciativa é o resultado de um esforço constante de sua Secretaria, com a orientação do governador Marcos Rocha, destacando que com esta mesma parceria com a Sesau, a Sesdec tem realizado outros atos para entrega de EPI como esses - máscaras e álcool em gel - e também de aventais, tocas e até medicamentos.

No mesmo ato, conforme explicou o secretário, foram entregues 100 máscaras especiais (transparentes) para uso dos técnicos e agentes que atendem a pessoas com necessidades especiais, que utilizam a linguagem de sinais (libras), numa doação da Clínica Inova, tudo com o objetivo de proteger os servidores, e via de consequência, a sociedade como um todo.

No ofício convite – Ofício-Circular no 287/2020/Sesdec-CAF, de 10.06.20 -, aos órgãos de segurança pública do Estado, o titular da Sesdec falou do compromisso do Governo de Rondônia com sua estrutura de segurança, justificando que a iniciativa obedece a este comando estadual, e visa objetivamente, proteger a população. Segundo ele, o propósito é prevenir e evitar a disseminação da doença (Covid-19) nas unidades de segurança pública (batalhões, delegacias e outros), de modo a proteger os agentes e evitar a transmissão ao cidadão que depende dos serviços da Segurança Pública.

