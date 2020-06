Taís Araujo e Lázaro Ramos colocam mansão de R$ 5,9 milhões à venda; veja fotos

A mansão de Lázaro Ramos e Taís Araujo está à venda. O refúgio do casal é localizado no bairro de Humaitá , zona sul do Rio de Janeiro, e possui nada menos do que 695 metros quadrados. Segundo a Casa Vogue, o imóvel pode ser adquirido por R$ 5,9 milhões.



Reprodução/Instagram/Divulgação Lázaro Ramos e Taís Araujo colocam a mansão à venda





A mansão é localizada em uma rua residencial e é cercada de área verde. Como se isso não bastasse, ainda possui uma vista para o Cristo Redentor . A casa de Lázaro e Taís tem dois andares, duas salas, quatro suítes, espaço gourmet, quarto de hóspedes, piscina e mais. A decoração é cheia de personalidade, assim como o casal de atores, com muita cor, estampas e texturas.

Divulgação Casa de Lázaro Ramos e Taís Araujo





Divulgação Casa de Lázaro Ramos e Taís Araujo





Divulgação Cozinha de Lázaro Ramos e Taís Araujo





Divulgação Sala da casa de Lázaro Ramos e Taís Araujo