13 desenhos animados da TV Globinho que fazem a maior falta

Se você era criança nos anos 2000, provavelmente se lembra de algum destes desenhos que eram exibidos na nossa saudosa TV Globinho. Foram muitos os programas infantis que passaram pelas manhãs da Globo, mas alguns certamente ficaram marcados na memória. Vem relembrar com a gente!

1. "Hamtaro"

Reprodução Hamtaro





Com uma música de abertura chiclete (Quando estamos juntos, conseguimos!

Sou seu fã!) , o desenho narrava as aventuras de um hamster. No Japão, onde foi produzido, a venda destes pequenos animais duplicou na época e, por aqui, a criançada também sonhava em ter seu próprio Hamtaro assim que o anime começou a ser exibido no Brasil, em 2002.

2. "Yu-Gi-Oh"

Reprodução Yu-Gi-Oh





O sucesso do anime japonês aqui no Brasil foi tanto que, durante a hora do recreio na escola, todo mundo só queria saber de duelar com os cards do "Yu-Gi-Oh", que podiam ser comprados em qualquer banca de jornal. Baseado num mangá, o desenho conta a história de um menino que decifra um antigo enigma, despertando um espírito dentro de seu corpo com a personalidade de um exímio jogador.

3. "Três Espiãs Demais"

Reprodução Três Espiãs Demais





O desenho, produzido na França, mostra três adolescentes que são, também, agentes secretas. Cada episódio começava com um crime acontecendo em algum lugar do mundo. Em seguida, Sam, Clover e Alex eram convocadas (de uma forma bastante inesperada) para uma nova missão da WOOHP.

4. "Dragon Ball"

Reprodução Dragon Ball





Por muito tempo, o anime japonês foi o carro-chefe da TV Globinho, trazendo picos de audiência para a emissora carioca em plena manhã. Suas continuações, o "Dragon Ball Z" e "GT", também foram exibidas durante muito tempo nas manhãs da Globo.

5. "Danny Phantom"

Reprodução Danny Phantom





O desenho estadunidense conta a história de um garoto que, após um acidente no laboratório dos seus pais, ganhou a habilidade de se transformar em um fantasma e combater várias ameaças à sua escola e cidade. Ao mesmo tempo, Danny precisa esconder de todos sua identidade de super-herói.

6. "Rocket Power"

Reprodução Rocket Power





A TV Globinho era um prato cheio para as crianças que não tinham TV à cabo em casa. "Rocket Power", que era transmitido originalmente pela NickeLodeon, apresenta um grupo de amigos vivendo aventuras e praticando diversos esportes como surf, skate, hóquei em patins e ciclismo, no Hawaii. Otto, Reggie, Sam e Twister enfrentavam várias situações no dia a dia envolvendo a prática desses esportes radicais.

7. "Kim Possible"

Reprodução Kim Possible





Kimberly Possible tinha a missão de combater o crime da sua cidade, Middleton, enquanto enfrentava os problemas típicos de uma adolescente. O desenho, exibido originalmente pela Disney Channel, também pôde chegar às casas sem TV à cabo através do programa matinal.

8. "Bob Esponja"

Divulgação Bob Esponja





Esse provavemente até quem não foi criança nos anos 2000 conhece bem. O desenho americano narra as aventuras de Bob Esponja, uma esponja do mar, e de seus amigos, entre eles uma estrela, um polvo, um carangueijo, um peixe baiacu e... um esquilo mergulhador. Todos vivem na Fenda do Biquíni. Recentemente foi revelado que o personagem Bob Esponja é gay .

9. "Beyblade"

Reprodução Beyblade





O anime exibido em 2003 pela TV Globinho ressuscitou o clássico jogo de pião. "Beyblade" fez muitas crianças competirem com os seus piões (muito mais modernos e tunados) na hora do recreio da escola.

10. "Os Padrinhos Mágicos"

Divulgação Os Padrinhos Mágicos





"Os Padrinhos Mágicos" foi exibido na TV Globinho por muito tempo, tornando-se bastante popular no Brasil. O protagonista da trama era Timmy Turner, um garoto de 10 anos que possui duas fadas madrinhas chamadas Cosmo e Wanda, que realizam qualquer desejo seu.

11. "Sorriso Metálico"

Reprodução "Sorriso Metálico"





Sharon Spitz sofreu um problema que é ainda hoje típico dos adolescentes: usar aparelhos ortodônticos. Mas não é tão simples assim para a garota de 13 anos, já que, após um misterioso acidente no consultório do dentista, os aparelhos de Sharon perdem o controle quando entram em contato com eletricidade, ganhando vários poderes.

12. "W.I.T.C.H"

Reprodução W.I.T.C.H





Dessa os jovens místicos de hoje em dia vão se lembrar: as bruxinhas "W.I.T.C.H"! A série de animação franco-americana foi baseada numa série de histórias em quadrinhos italiana de mesmo nome. Nela, Will, Irma, Taranee, Cornélia e Hay Lin que ganharam poderes mágicos e se tornaram as "Guardiãs do Véu".

13. "Rugrats"

Reprodução Rugrats





Atualmente, não é raro flagrar alguém usando uma camiseta com a estampa do desenho, que fez muito sucesso durante os anos 2000. Originalmente exibido pela Nickelodeon, a trama, que mostra como é a vida dos bebês, foi febre e acabou indo parar na TV Globinho.