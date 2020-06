Com desgaste no SBT, Rachel Sheherazade estaria negociando com CNN e Band

O contrato da jornalista Rachel Sheherazade no SBT termina em setembro deste ano e a profissional ainda não foi chamada para conversar sobre uma possível renovação. A assessoria da âncora do "SBT Brasil" confirmou ao colunista Fefito, do UOL, que ela está sendo sondada por duas outras emissoras.

Reprodução/SBT Rachel Sheherazade pode deixar o SBT





Rachel Sheherazade já está há nove anos no SBT e chegou a ser uma das jornalistas mais populares do canal por expor sua opinião, por vezes polêmica, ao vivo. O problema é que o que chamou a atenção de Silvio Santos no início passou a ser um problema e a jornalista começou a ser cada vez mais podada na emissora. Desde 2014, ela foi proibida de emitir suas opiniões no ar.

Além disso, Rachel não apresenta mais o principal telejornal do SBT às sextas-feiras e um programa de entrevistas que propôs na emissora nunca foi para frente. Rachel Sheherazade também está sendo monitorada nas redes sociais e teve que acabar com seu canal no YouTube, no qual produzia conteúdos de cunho político.

De acordo com Fefito, o que corre nos bastidores do SBT é que a jornalista acabe indo para a CNN Brasil, mesmo a emissora negando o interesse na profissional. A outra emissora que estaria interessada em Rachel Sheherazade é a Band.