Larissa Manoela sobre cenas quentes na Globo: "Neste momento não"

Com apenas seis anos de idade, Larissa Manoela estreou seu primeiro papel na televisão. O tempo passou e a atriz, que já está perto de completar 20 anos, se prepara para viver a primeira protagonista em uma novela da Globo . Larissa contou, em entrevista à Folha de S. Paulo, que antes tinha medo da vida adulta , mas agora está aprendendo a lidar com novos desafios.



Reprodução/Instagram Larissa Manoela fala sobre seu primeiro papel na Globo





Sobre possíveis cenas quentes na novela, Larissa disse que por enquanto ela ainda não fará. "Eu, meus pais e a própria Globo respeitamos muito esse momento que eu tenho vivido e dessas pessoas que têm crescido comigo. A novela que vou fazer é das 18h, uma novela de época, muito delicada. Ela passa nos anos 1940, tem uma maior romantização. Sei que conforme eu for crescendo e for atingindo mais idade , pode ser que role algum convite para algo do tipo, mas com delicadeza e cuidado. Mas neste momento não terá", falou.

A estreia da ex-atriz mirim na Globo será com dois papeis diferentes. Ela dará vida às irmãs Isabela e Isadora, filhas de Claudia Raia e Dan Stulbach . Na primeira fase, Isabela será assassinada ao tentar defender o namorado, interpretado por Rafael Vitti. Já na segunda fase, Isadora, a irmã mais nova, se apaixonará pelo rapaz.

"Além da Ilusão" deve estrear na Globo após o fim de "Nos Tempos do Imperador". A produção, que estava na fase da preparação, teve que ser paralisada em março, por causa das medidas de isolamento social. Tudo isso foi uma mudança e tanto para Larissa Manoela, que teve que se acostumar a ficar em casa. "Eu vinha para minha casa só para dormir, às vezes passava um final de semana e já voltava para os estúdios, fazia tour pelo Brasil, então está sendo um grande desafio", conta.