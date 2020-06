Após polêmica, Felipe Araújo revela quanto paga de pensão para o filho

O cantor Felipe Araújo virou assunto após circular que ele teria tentando diminuir o valor que paga de pensão alimentícia para o filho. Segundo o colunista Léo Dias, o sertanejo apresentou provas de que nunca fez tal pedido na Justiça e garantiu que dá assistência necessária à criança de um ano e quatro meses.

Felipe Araújo garantiu que nunca quis diminuir a pensão do filho





Por mês, Felipe Araújo afirmou que chega a pagar mais de R$ 11 mil de pensão - valor superior ao que foi estipulado pela Justiça - e que toda a confusão começou quando ele tentou visitar o filho e não conseguiu. "Entrei com um pedido para visitar o Miguel aos advogados da Carolina. A partir daí, começaram a sair notas questionando o meu papel de pai. Todas inverídicas", afirmou o cantor ao Léo Dias.

Felipe Araújo enfatizou que nunca entrou com nenhum pedido para reduzir a pensão do filho, ele apenas não aceitou o que sua ex estava pedindo na Justiça. "Antes do Miguel nascer, ela pediu um valor surreal de pensão. Entrei na Justiça e pedi para que o juiz fixasse a pensão, e ele determinou uma quantia que considero justa. É importante ressaltar que eu acato as decisões da Justiça, sem questionar", afirmou o artista.