Presidenta Cloroquina e mais: internauta cria FaceApp de políticos brasileiros

Reprodução/Facebook Bolsonaro se tornou a Presidenta Cloroquina





Nos últimos dias, o aplicativo FaceApp voltou a bombar na internet com famosos e anônimos se transformando em suas versões no gênero oposto. E o internauta Guilherme Salomão aproveitou para criar personagens com o gênero trocado dos principais nomes da política brasileira .



Na publicação, ele chama os personagens de "os protagonistas do Circo Brasilis". As imagens mostram diversos nomes importantes do cenário atual, como Jair Bolsonaro , Sérgio Moro, Regina Duarte, Wilson Witzel, Ricardo Salles e Damares Alves.



Além de usar fotos dos políticos para trocar o gênero, Guilherme também deu novos nomes aos personagens, criando uma breve descrição. Bolsonaro, por exemplo, virou "Presidenta cloroquina, a genocida louca".



Reprodução/Facebook Olavo de Carvalho como Olavina Terra Plana





Já Olavo de Carvalho virou "Olavina Terra Plana, a que tudo sabe, a que tudo pode, a que tudo vê". A publicação viralizou no Facebook . Confira todos os personagens criados: