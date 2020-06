Grandão: PlayStation 5 deve ser o maior console dos últimos tempos

Reprodução/YouTube/PlayStation Design oficial do PlayStation 5





Talvez não tenha ficado evidente no evento de apresentação do PS5 , mas as imagens que a Sony divulgou do produto dão a entender que o console será um dos maiores da história, literalmente. Investigações de medidas apontam que o aparelho será fisicamente maior do que qualquer outro console lançado nas últimas décadas.

Leia também:



PlayStation 5 é tão rápido que Epic Games teve que reescrever seu motor gráfico



Sony promete interface nova no PlayStation 5: "nenhum pixel ficou intocado"



Gostou do PlayStation 5? Sony explica como escolheu design diferenciado



A Sony não divulgou medida alguma do PS5, mas usuários do fórum ResetEra conseguiram fazer estimativas com base em componentes comuns a todos os consoles, como entradas USB e leitores ópticos de discos Blu-Ray e DVD. Como essas portas têm tamanho igual em todos os dispositivos, por se tratar de medidas-padrão da indústria de tecnologia, é possível estimar o tamanho dos produtos proporcionalmente em relação às peças e aos outros consoles antigos que já são bem conhecidos.

Reprodução Comparativo do PlayStation 5 com outros consoles





A imagem acima mostra que, quando se iguala o tamanho das portas USB e dos leitores ópticos, o PS5 se mostra maior do que todos os consoles da Sony desde o PS3 e todos os da Microsoft desde o Xbox 360 .

Reprodução Possíveis medidas do PlayStation 5





Essa segunda imagem mostra que o PS5 deve ser cerca de 8 a 10 centímetros mais alto que o Xbox Series X quando ambos são colocados em orientação vertical com base nos componentes em comum. A Microsoft já divulgou as dimensões oficiais de seu novo console, que teria 30,1 centímetros, o que colocaria o PS5 em cerca de 38 a 40 centímetros de altura.

A Sony, no entanto, parece ter a vantagem quando o assunto é largura. As medidas estimadas ficam entre 9 e 10 centímetros no ponto mais grosso da versão com leitor de discos ópticos, enquanto a medida oficial do Xbox Series X é de 15,1 centímetros, como divulgado pela Microsoft .

Dimensões grandes não são necessariamente um ponto positivo ou negativo de um console de videogame, no entanto. Um gabinete mais espaçoso permite melhor ventilação dos componentes internos, minimizando risco de superaquecimento. No entanto, consoles grandes podem se tornar um problema para quem já não tem muito espaço perto da sua TV.