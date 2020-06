Ludmilla reage após seguidor dizer que ela deve "ir pro tronco" levar chicotada

A confusão envolvendo Ludmilla e Anitta movimentou as redes sociais e, em meio a uma enxurrada de fãs expondo suas opiniões para defender as artistas, um seguidor fez um comentário com conotação racista para atingir Ludmilla no Twitter. A cantora não deixou passar batido e fez questão de rebater o seguidor.

"Tem uma neguinha que precisa ir pro tronco. Uma bela chicotada", postou o seguidor que ainda adicionou um emoji de banana e outro de um biscoito, dando a entender que Ludmilla queria apenas chamar atenção. Em resposta, a cantora escreveu: "Vou enfiar o chicote no teu c*, racista".

Após a cantora se manifestar, o seguidor apagou a publicação e também a sua rede social, mas o print do comentário logo começou a circular na rede social. A reposta de Ludmilla permanece no ar.

Vou enfiar o xicote no teu cu, racista. — Ludmilla (@Ludmilla) June 15, 2020





A briga entre ela e Anitta se intensificou após Ludmilla divulgar áudios e conversas com a poderosa no seu Instagram. Ela disse que era um "desabafo" e chamou a ex-amiga de ser "manipuladora".