O que a briga de Ludmilla e Anitta nos diz sobre rivalidade feminina

A briga entre Ludmilla e Anitta já é antiga. Desde "Onda Diferente", no final do ano passado, as cantoras se alfinetam e se envolvem em algumas polêmicas. Na sexta-feira (12), não foi diferente. Ludmilla apareceu nos stories do Instagram dizendo que não iria mais "aguentar calada" as provocações da colega e comentando o quanto essa briga fazia mal a ela.

Na segunda-feira (15), ela completou a discussão e compartilhou um vídeo de 11 minutos expondo Anitta e falando sobre a sua versando da composição da música "Onda Diferente" -- que deu origem a toda a briga. Além disso, Ludmilla aproveitou para anunciar que vai lançar uma música nova, que tudo indica ser uma alfinetada em Anitta.

A treta entre as duas repercutiu nas redes sociais e no Twitter os fãs aproveitam a situação para discutir sobre rivalidade feminina. Para muita gente, essas exposições e provocações só alimentam algo que o feminismo luta contra.

sua fama e alcance deveria usar sua voz em pró da representatividade e não pra alimentar a rivalidade. ela expôs a briga e mostrou que a anitta foi cuzona e nisso eu acho que ela está certa, o feminismo não é sobre passar a mão na cabeça da mulher quando ela erra e nunca foi, {+} — elizabeth. (@whyartxmis) June 16, 2020

Essa treta da Ludmilla e da Anitta é fruto da rivalidade feminina que a mídia provoca e nada tira isso da minha cabeça — chafa safa (@savaris_julia) June 13, 2020

essa treta anitta x ludmilla quem sai perdendo é o feminismo, triste ver duas das maiores cantoras do brasil brigando assim publicamente. dando mais margem para rivalidade feminina é um retrocesso sem tamanho ? — babi (@babixcomenta) June 15, 2020

Já para outras pessoas, a questão não pode ser reduzida à rivalidade feminina, pois o racismo e a homofobia também estão presentes, já que Ludmilla tocou nesses dois pontos no vídeo da exposição. A cantora fala que Anitta já ironizou o seu relacionamento com Brunna, além de sentir que o fato de ser uma mulher preta pesou em toda a briga.

Pra quem acha que é fomentar a rivalidade feminina, não é. Esse recorte não é de gênero e sim um recorte racial. Ludmilla, uma mulher preta lgbtqia ser invalidade e linchada publicamente em detrimento de uma mulher branca. — Mandy ??? (@Desgramada1) June 16, 2020









Preta lésbica de Caxias é claro q não te dariam o benefício da duvida, é claro que você seria vaida e chamada de macaca, na sociedade que alimenta a rivalidade feminina a vilã tem que ser a preta pq o heroi sempre é branco a história mostra isso.

Ludmilla vc é gigante, obrigado! pic.twitter.com/dpU4J0wrBH — Vinicius Nunes (@Vinicius_Nunes7) June 15, 2020

Falar a verdade agora é rivalidade feminina? Amor ludmilla é atacada todos os dias ela não aguento mais o deboche o racismo e privilégio que a sua fav tem por ser branca — Du05da (@du05da) June 15, 2020