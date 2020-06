Superintendência de Tecnologia da Informação promove transformação digital aos serviços públicos em Rondônia

.

O Governo de Rondônia publicou no Diário Oficial a Lei Complementar nº 1062, que transforma a antiga Superintendência de Estado para Resultados (EpR) na nova Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic). A transformação no órgão não implica em aumento de cargos, nem de despesas e tem por objetivo aprimorar a tecnologia da informação e comunicação do Estado.

A Setic terá por responsabilidade promover a transformação digital dos órgãos da administração direta e indireta de Rondônia, assim a Superintendência mantém o papel de modernização do governo estadual. Por meio da tecnologia, deve atingir eficiência e economia no atendimento aos demais órgãos públicos e ao cidadão usuário dos serviços.

De acordo com o superintendente da Setic, coronel Delner Freire, a nova Superintendência terá foco no desenvolvimento de sistemas informatizados utilizando métodos ágeis. "Com esse direcionamento será possível promover uma automatização expressiva, com melhoria dos processos de trabalho e melhor aproveitamento dos recursos de Tecnologia da Informação e Comunicação em Rondônia".

A Setic também irá atuar como órgão de Governança Digital, assim como de serviços digitais. Deve propor investimentos em tecnologia e modernização de todo o parque computacional estadual, bem como manter uma infraestrutura de rede óptica estadual de comunicações e telefonia VOIP para atender às unidades de Governo. Além disso, poderá estabelecer padrões técnicos e de governança, assim como medidas ativas que reforçarão a segurança da informação no Estado.

No ano passado, reconhecendo o caráter estratégico da infraestrutura de dados em um Estado que visa ser cada vez mais conectado, um crédito adicional suplementar de R$ 3,1 milhões foi aprovado no Legislativo e sancionado pelo governador Marcos Rocha, para garantir a normalidade do tráfego de dados da rede Infovia.

Atualmente, a Infovia está em pleno funcionamento em três cidades, Porto Velho, Candeias do Jamari e Ariquemes, com planos de expansão para todos os municípios de Rondônia. Hoje são cerca de 250 clientes trafegando numa rede de capacidade de tráfego de 10 Gb/s, sem limitação.

Para o diretor executivo da Setic, Hudyson Barbosa, "com as atribuições específicas, podemos transformar digitalmente Rondônia e proporcionar serviços que facilitem o trabalho do servidor e respondam com eficiência às necessidades da população".

Leia Mais:

Central de atendimento garante funcionamento de tecnologias para o Governo de Rondônia continuar suas atividades