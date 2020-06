Supel estimula fornecedores do governo a usar conexão imediata para telefones fixos

.

Com ligações feitas por celulares, as pessoas têm acesso a diversas linhas telefônicas fixas da Superintendência Estadual de Licitações (Supel) e é por elas que terão acesso a licitações, análises processuais, preços e situações jurídicas. O atendimento fora do ambiente físico do Palácio Rio Madeira tem ocorrido com a mesma qualidade dos serviços presenciais.

A Supel é o órgão responsável pelas compras públicas do Estado de Rondônia e trabalha diariamente com cidadãos, licitantes em geral, secretarias e superintendências.

Segundo o superintendente Márcio Gabriel, desde o início da pandemia mundial do coronavírus o governo tomou os devidos cuidados para proteger os trabalhadores e conter o avanço viral. Agora, a Supel estimula as pessoas a usarem mais os ramais telefônicos, assegurando que irão diretamente ao local solicitado, no modelo remoto de atendimento.

Os responsáveis pelos números fixos estão atendendo em home office (escritório em casa). A exemplo de outras repartições públicas estaduais, servidores da Supel começaram a trabalhar em regime remoto.

“Esse modelo possibilitou atender ao público com a mesma eficiência e qualidade do trabalho presencial praticado antes da pandemia”, ele enfatiza.

A abertura das linhas telefônicas pelo setor de tecnologia e informação da Supel, a partir de 26 de maio, melhorou o dia a dia durante o cumprimento dos decretos governamentais de prevenção ao avanço do contágio da Covid-19.

Quem necessita entrar em contato com qualquer setor de compras, liga para os ramais aos quais estava habituado, ou envia e-mail.

Quando a pessoa liga para o ramal, a ligação é automaticamente transferida para um celular. Para quem está em home office, a melhora foi considerável, avalia o superintendente.

Para tornar ainda mais eficiente e transparente esse contato, em caso de dúvida, consulte o portal da Supel

