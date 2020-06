Whindersson Nunes apaga fotos e deixa de seguir Luísa Sonza

O humorista Whindersson Nunes resolveu tirar Luísa Sonza das suas redes sociais. Entre a noite de segunda-feira (15) e a madrugada desta terça-feira (16), ele chegou a apagar cerca de 122 fotos em que a ex-mulher aparecia, segundo divulgado pela Quem. Desde que anunciaram o fim do casamento, eles vinham se defendendo nas redes sociais e afirmando que seguiam amigos. Ele continua seguindo os perfis dos fã-clubes da cantora.

Instagram/Reprodução Whindersson Nunes apagou fotos com Luísa Sonza





O anúncio da separação aconteceu no dia 29 de abril e tanto Whindersson Nunes quanto Luísa Sonza postaram um texto no Instagram falando sobre o assunto: "Decidimos terminar nosso casamento para poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor". Esse foi um dos posts excluído pelo humorista. Ele também deixou de seguir a cantora no Instagram e ela fez o mesmo.

Após a separação, começaram a rolar rumores de Luísa Sonza estaria vivendo um affair com o cantor Vitão, mas a cantora explicou que era apenas uma parceria profissional e, realmente, eles lançaram um clipe juntos em meio a quarentena.