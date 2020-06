Estudantes de mais 12 escolas estaduais recebem o benefício em Ji-Paraná

.

As famílias dos estudantes em vulnerabilidade social matriculados em mais 12 escolas da rede estadual em Ji-Paraná começaram a receber o Cartão Alimentação Escolar na segunda-feira (15).

O recurso é de R$ 75,00 e tem o objetivo de complementação de renda na aquisição de alimentos dos alunos, que estão sem aula presencial durante o período pandêmico decorrente do novo coronavírus.

Moradora do bairro JK, no 2º Distrito de Ji-Paraná, a diarista desempregada Edilaine Alves de Souza retirou o cartão na escola Janete Clair, estabelecimento em que a filha de 14 anos é estudante. "Este dinheiro ajuda bastante. Não gostaria de precisar desse benefício, mas sem renda fixa no momento não está sendo fácil manter as despesas de casa", disse a diarista, que tem outro filho em idade escolar e não será contemplado com o benefício por não estudar na rede estadual de ensino.

Só na escola estadual Janete Clair, 123 cartões alimentação estão sendo entregues no decorrer dessa semana. Outra mãe desempregada, Luciene Silva também foi buscar os benefícios que os dois filhos têm direito.

"As primeiras refeições das crianças são sempre na escola. O auxílio financeiro chega no momento em que de fato precisamos muito", declarou Luciene Silva, agradecia pela ação do governo estadual.

A entrega do Cartão Alimentação é uma ação governamental por meio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc). O objetivo é auxiliar os estudantes carentes na aquisição de alimentos, já que a interrupção da rotina de aulas impede que as crianças tomem as refeições nas próprias escolas.

"O investimento no Cartão Alimentação é de recurso próprio do governo de Rondônia e não faz parte do dinheiro usualmente aplicado em merenda escolar", detalha a coordenadora regional de educação, professora Rosângela Marum, responsável pela coordenação geral do repasse dos cartões às escolas.

Na área pertencente à gestão da Coordenadoria Regional de Educação (CRE), compreendida pelos municípios de Ji-Paraná, Presidente Médici e Alvorada do Oeste, a maioria das escolas é contemplada com o Cartão Alimentação. "A ação foi uma orientação do governador Marcos Rocha no intuito de amparar os estudantes contemplados", ressaltou o secretário regional de governo, Everton Esteves, detalhando que cerca de quatro mil estudantes em 44 escolas estão sendo prestigiados com o benefício financeiro.

O Cartão Alimentação é exclusivo para aquisição de produtos alimentícios em rede comercial credenciada pelo governo. A distribuição do benefício ocorre de maneira organizada respeitando as regras de isolamento social e sanitária evitando tumulto e proliferação de vírus.

