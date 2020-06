A pandemia tem causado diversos impactos na sociedade. Dentre eles, podemos citar as questões relacionadas ao comportamento. Novos hábitos passaram a fazer parte do cotidiano de muitos brasileiros, desde usar máscaras a higienizar as compras adequadamente.

Divulgação As posturas em restaurantes mudarão após o período de isolamento

Para entender melhor esse novo cenário, quatro profissionais, Camila Costa (@requintando_por_camilacosta), Isabela Azevedo (@beluquices), Rosana Brandão (@rosanabrandao) e Terezinha Ribeiro (@etiquetainteligente) criaram o projeto Posturas Pós Pandemia com o objetivo de compartilhar em seus perfis nas redes sociais dicas sobre os novos comportamentos advindos da pandemia.

O tema da vez é como se comportar na volta aos restaurantes. Ao entrar no estabelecimento, faça sua primeira higienização utilizando o álcool em gel que certamente será disponibilizado na recepção do restaurante.

Respeite os locais sinalizados com a proibitiva de se sentar. Se possível, opte por se sentar em espaços externos. Antes das refeições capriche na higienização das mãos. Evite tocar em torneiras, maçanetas e corrimãos, utilize papel descartável para esses manuseios.

Após retirar a máscara higienize suas mãos com água e sabão. Se sua máscara for reutilizável, guarde-a em local adequado. A máscara jamais deverá ser colocada sobre a mesa de refeições.

Na hora de fechar a conta opte pelo pagamento com cartão de crédito e, novamente, utilize um guardanapo ou papel descartável para digitação. Outra opção é utilizar o cartão de crédito no celular. Aplicativos como Iphone/Android Pay nos auxiliam nesta tarefa.

Sabia quais as medidas se higiene adotadas por restaurantes em vários países e mais dicas de como se cuidar ao sair para almoçar ou jantar:

É importante reforçar que estas sugestões retratam situações que podemos enfrentar no pós-pandemia (o próprio nome do projeto já traz esse indicação Posturas Sociais no Pós-Pandemia). De forma alguma incentivamos ou orientamos algum tipo de encontro ou reunião social, no atual momento, ou seja, durante a pandemia.