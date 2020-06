"A Fazenda": ex-BBB está negociando com a Record

Esta colunista descobriu que a ex-BBB Paula Amorim é mais uma das cotadas que está em conversa avançada com a equipe de "A Fazenda". Como o ator Kadu Moliterno, que nós divulgamos em primeira mão sua participação confirmada no reality, Paula participou da 18 ª edição do reality da Globo.

Reprodução/Instagram Paula Amorim é um dos nomes cotados para "A Fazenda"





A empresária foi reaproveitada do casting do "Power Couple", que acabou sendo cancelado por causa da pandemia do coronavírus. Assim como Kadu, Paula já estava com o contrato do ‘Power’ em mãos para ser assinado quando o programa teve de ser cancelado. Além de Paula e Kadu, Jojo Todynho e Cristiane Maravilha foram os outros dois nomes que estarão em ‘A Fazenda’ e foram divulgados com exclusividade por esta coluna.