Psicóloga Nayara Gomes falará sobre racismo com iG nesta terça

O tema sobre racismo continua com toda força nas nossas lives. Nesta terça-feira (16), a repórter Gabrielle Pedro irá conversar com a psicóloga especialista em relações raciais Nayara Gomes (@psicologanayaragomes) em bate-papo leve e descontraído às 17h no perfil do iG no Instagram ( @portal_ig ).

Divulgação Nayara Gomes





Além de comentar a onda dos movimentos antirracistas, a psicóloga também falará sobre como as pessoas pretas enfrentar e combater o racismo.