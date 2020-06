Leo Dias volta a falar de Anitta: "Me fez ser demitido"

Mesmo após ser impedido pela justiça de falar de Anitta, o jornalista Leo Dias voltou a citar a cantora na tarde desta segunda-feira (15) em seu Twitter. O colunista, que foi demitido do portal UOL e que agora está no Metrópoles, voltou a tocar no assunto depois do exposed que Ludmilla publicou em seu Instagram sobre Anitta.

Reprodução/Instagram Leo Dias e Anitta





"A cada dia vejo surgir uma nova Ludmilla, que me dá tanto orgulho", comentou Leo. Logo depois, o jornalista fez uma série de tuítes alfinetando Anitta. "É sabido que a lei do silêncio impere no meio artístico. Durante todo esse tempo, ela manteve-se calada. Depois que Anitta mentiu e tentou acabar com a minha carreira, MUITA GENTE percebeu que o silêncio não é o caminho para combater o mal".

É sabido que a lei do silêncio impere no meio artístico. Durante todo esse tempo, ela manteve-se calada. Depois que Anitta mentiu e tentou acabar com a minha carreira, MUITA GENTE percebeu que o silêncio não é o caminho para combater o mal — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





"Anitta mentiu sobre mim mas não tem coragem de falar dos artistas. Bater no jornalista é fácil. Enfrentar alguém na mesma posição é diferente", continuou. E ele envolveu mais gente na treta: "Eu tenho certeza de que a estrategia de inventar aquilo sobre mim não partiu da Anitta. Mas sim de seu assessor, Paulo Pimenta, que é um ser de carater bastante duvidoso. Basta perguntar pra ex mulher dele. Que hoje é assessora da Ludmilla".

"Anitta me fez ser demitido do UOL. Mais uma maldade pra sua conta", completou. "Naquela segunda, antes de acordar e poder me defender, o UOL já tinha me demitido. Eles preferiram acreditar nela", desabafou. Leo ainda voltou a falar sobre a mãe de Anitta, que foi o assunto que deu início a toda a briga, e alfinetou o antigo portal em que trabalhava. Confira:

ANITTA ME FEZ SER DEMITIDO DO UOL. MAIS UMA MALDADE PRA SUA CONTA. — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





Eu não quis falar sobre a questão da mae dela. EU FIQUEI MUITO CHOCADO QUANDO ELA PEDIU A MAE PRA MORAR SOZINHA — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





Na longa entrevista que me deu, ela relatou uma extrema solidão e via na Anitta a fiel companheira. Quando ela foi traída pelo "painito", dona Miriam chegou para ele e falou: "pra q vc me tirou da casa dos meus pais? pra isso" — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





Sabe pq dona Miriam, mesmo com apto em frente ao mar foi pra HONORIO??????? SOLIDAO — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





OUTRA DICA AO UOL, PAGUE SALARIO DECENTE A SEUS FUNCIONÁRIOS. É VERGONHOSO. RICCO SAIU PQ VCS NÃO SÃO GRATOS A NINGUÉM. — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





NAO ESTOU RENEGANDO O TEMPO EM Q ESTIVE NO UOL. FUI MUITO FELIZ. MAS ELES NÃO FORAM LEIAIS. EM FEV RECEBI UMA PROPOSTA DO METROPOLES COM UM VALOR Q JAMAIS IMAGINEI GANHAR. ELES ME ENCHERAM PRA FICAR. GANHAVA 40% DO Q GANHARIA NO METROPOLES POR GRATIDAO — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





TRES MESES DEPOIS, ENTRE ANITTA E EU, ELES ESCOLHEM A MAIS PODEROSA. GRATIDAO A GENTE NAO VE NO UOL. HOJE GANHO BEM MENOS NO METROPOLES DO QUE O VALOR PROPOSTO EM FEV. MAS TUDO BEM. FICO FELIZ EM SABER QUE A AUDIENCIA DO UOL DESABOU — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020





PARA FINALIZAR; QUE ORGULHO DA @Ludmilla — LeoDias (@euleodias) June 15, 2020