Rafa Kalimann fala sobre comparações com Grazi: "Eu vou ter a minha trajetória"

Rafa Kalimann, a vice-campeã do "BBB 20", participou de uma entrevista em live exclusiva para o Portal iG na tarde desta segunda-feira (15). A influenciadora contou que foi um choque descobrir a dimensão do novo coronavírus ao sair do confinamento do reality, mas diz que tem usado seu tempo para trabalhar bastante e se ocupar com novos projetos - inclusive com a própria Globo, depois de ser contratada como atriz .

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann fala com o iG sobre o "BBB 20" e vida pessoal





Rafa conta que segue seu trabalho como influenciadora digital e que, agora, com muito mais visibilidade por causa do programa, teve que adaptar para que tudo seja feito em casa. E, de quebra, ela acaba aproveitando mais a família. Na época em que soube da pandemia, dentro da casa, através de um infectologista que conversou com os participantes, ela ainda acreditava que havia apenas uma morte pela doença. "Achávamos que estava tudo controlado", revela. "Quando saímos, tivemos a informações de 400 pessoas mortes por dia (...) Foi um choque, a ficha caiu de uma vez só", disse ao iG.

Em meio a tanto caos, Rafa Kalimann fala sobre o convite que recebeu da Globo. Ela contou maiores detalhes, dizendo que a emissora perguntou por telefone se ela teria interesse em seguir trabalhando com eles, agora como atriz. E a resposta já estava na ponta da língua da goiana: "Sim!".

Reprodução/Instagram Rafa Kalimann e Grazi Massafera





Sobre as comparações com Grazi Massafera, que também participou do "BBB" e se tornou atriz de sucesso, Rafa diz que acha a atriz "sensacional" e uma "inspiração para mim e milhares de mulheres". Mesmo assim, ela considera que as duas, apesar de terem trajetórias parecidas, têm histórias completamente diferentes. "A Grazi tem a história dela e eu vou ter a minha que está começando agora", disse.

Rafa ainda revela uma preocupação com a expectativa: "Eu espero que eu chegue num lugar tão bom quanto o dela. Ela com a história dela e eu com a minha história".

Perguntada sobre os novos projetos na emissora carioca, ela diz: "Eu também não sei, de verdade. Se eu soubesse, diria que sei e não posso falar". A única coisa que Rafa afirma saber é que o primeiro projeto vai ser na Globoplay, como atriz.

Para depois da pandemia, Rafa diz que quer matar a saudade de todos: "Quero juntar todo mundo! Amo uma festa". Já sobre algumas tretas dentro do reality com Bianca Andrade e Flayslane, ela disse: "Não tivemos a oportunidade de conversar, mas, se surgir, vamos nos falar com total respeito".



